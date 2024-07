Marsala, «basta kite-surf nelle Isole dello Stagnone». L’appello di Legambiente

La nota

Per l'associazione ambientalista per eseguire l'attività sportiva nell'area protetta serve stabilire che «non arrechi danni»

«Niente più kite-surf nella laguna della riserva naturale Isole dello Stagnone di Marsala». A dirlo è Legambiente, associazione ambientalista che in una nota cita le decisioni in merito del Ministero dell’Ambiente e della Regione siciliana. «Non siamo noi a dirlo – scrive Legambiente – ma il direttore generale del Ministero dell’ambiente con la circolare del 29 aprile scorso avente ad oggetto “svolgimento di eventi turistici, sportivi, musicali e similari con possibili effetti sui siti della rete Natura 2000″». La circolare ministeriale, per gli ambientalisti, «ricorda alla nostra Regione che queste attività non si possono svolgere senza che siano state espletate le procedure di Valutazione di incidenza previste dalla direttiva 92/43 Cee Habitat».

Stagnone meta di migliaia di appassionati di kite-surf