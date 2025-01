Domenica drammatica sull’Etna: morti un escursionista 17enne e una guida di 60 anni, ferita una ragazza in slittino

MONTAGNA

Diversi incidenti sui due versanti del vulcano: tragico il bilancio

E’ stata una domenica drammatica quella appena trascorsa sull’Etna. Due i morti sul vulcano che oggi -complice la bella giornata di sole – aveva richiamato migliaia di escursionisti, turisti e visitatori. Ma l’alto afflusso di persone ha moltiplicato il rischio di incidenti. E alcuni sono stati tragici. Si sono verificati in entrambi i versanti del vulcano.

Dopo l’incidente avvenuto questa mattina in cui un 17enne era rimasto gravemente ferito (è morto in serata all’ospedale Cannizzaro di Catania) , nel tardo pomeriggio una guida turistica dell’Etna di circa 60 anni è stata recuperata senza vita dai vigili del fuoco.

Il giovane di 17 anni che ha perso la vita si chiamava Danilo Marletta, di Catania. Non aveva invece documenti indosso il 60enne. Aveva un gps e una ricetrasmittente, per cui si pensa fosse una guida turistica. Sarebbe rimasto vittima di una caduta fatale. Secondo alcune testimonianze, il corpo presentava diverse ferite e fratture.

Sempre dall’Etna è giunta in codice rosso al Cannizzaro anche una 16 enne di Messina che ha avuto un incidente con lo slittino. Ha riportato traumi diffusi ma non è in pericolo di vita.

Giornata di soccorsi

La lunga giornata di soccorsi era cominciata questa mattina intorno alle 12 quando è giunta la notizia di un gruppo di escursionisti rimasto coinvolto in un incidente lungo il sentiero della Schiena dell’Asino a circa 2.200 metri sul livello del mare Secondo quanto ricostruito, tra escursionisti sarebbero precipitati in un scarpata verso la fine del percorso che risale il dorso sud orientale del Vulcano tra panorami mozzafiato e strapiombi rocciosi sulla Valle del Bove. Proprio in una di questi, probabilmente per il cedimento di un banco di neve, è caduto il gruppo di escursionisti.

Il recupero del gruppo ad opera dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania, intervenuti sia via terra e sia che con l’elicottero Drago VF165 del Reparto Volo, è stato piuttosto difficoltoso. Mentre due escursionisti se la sono cavate con ferite non gravi, il 17enne è stato “consegnato” al personale Sanitario intervenuto quasi in fim di vita. Con l’elicottero dei vigili del fuoco è giunto al trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania intubato, ha avuto più di un arresto cardiaco ma è stato rianimato. Le sue condizioni erano gravissime e in serata il suo cuore ha cessato di battere.

I vigili del fuoco nel pomeriggio sono invece stati chiamati a intervenire a 2700 metri slm tra il Rifugio Citelli ed l’Osservatorio Pizzi Dineri, ancora all’interno della Valle del Bove. Qui sono due le persone rimaste coinvolte in un incidente di cui si sconosce la dinamica. Una delle due, una guida turistica di circa 60 anni, come detto è deceduta. La morte è stata constatata all’ospedale Cannizzaro, dove l’uomo era stato trasportato d’urgenza dopo essere stato recuperato dai soccorritori con l’elicottero tramite il verricello.

Diversi anche gli incidenti con slittini, in uno di questi è rimasta come detto gravemente ferita una ragazza di 16 anni di Messina, anche lei finita al Cannizzaro.