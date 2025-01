Tre escursionisti precipitano per 100 metri in una scarpata sull’Etna: un 17enne in gravi condizioni

IL SOCCORSO

L'incidente sarebbe avvenuto poco dopo le 12 nella zona della valle del Bove, nell'area denominata "Schiena dell'Asino"

Tre escursionisti sarebbero rimasti feriti nella tarda mattinata di oggi mentre si trovavano sull’Etna per una giornata di trekking. L’incidente, di cui al momento non si conosce la dinamica, sarebbe avvenuto poco dopo le 12 nella zona della valle del Bove, nell’area denominata “Schiena dell’Asino” che ricade nel territorio di Zafferana Etnea.

A quanto pare i tre escursionisti sarebbero precipitati – compiendo un volo di circa 100 metri – mentre percorrevano un sentiero particolarmente impegnativo. La dinamica dell’incidente come detto è ancora da chiarire, ma il gruppo sarebbe scivolato in un punto dove c’era una scarpata con una notevole inclinazione del terreno. Potrebbe aver ceduto della neve sulla quale il terzetto stava camminando. Sul posto sono accorsi, tra gli altri, i Vigili del fuoco intervenuti da terra e con un elicottero “Drago” che sta ancora sorvolando la zona teatro dell’incidente. All’opera sui luoghi anche alcune unità operative del Soccorso Alpino.

Uno dei due feriti è stato già recuperato e condotto al Cannizzaro di Catania, si tratta di un 17enne catanese (e non un 19enne come appreso in un primo momento) le cui condizioni sarebbero particolarmente critiche. È giunto al trauma center intubato, ha avuto un arresto cardiaco ed è stato rianimato.