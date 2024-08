Dopo il caso del figlio del boss sul fercolo nel 2023: «Nessuna corsia preferenziale per il Circolo di Sant’Agata»

Catania

A parlare il presidente Gaspare Drago: «Non organizziamo noi la festa»

«Vorremmo chiarire che il Circolo di Sant’Agata non è nell’organizzazione della festa e che l’accesso al candeliere non è riservato solo ai nostri iscritti ma anche agli iscritti di altre associazioni agatine. Quindi nessuna corsia preferenziale, le presenze sul fercolo sono a completa discrezione del responsabile del baiardo, dei collaboratori e del capomastro», così Gaspare Drago, presidente del Circolo di Sant’Agata a seguito degli articoli sul caso della presenza di Diego Russo, recentemente coinvolto nel blitz Ombra, sul fercolo durante le celebrazioni agatine del 2023. Anno in cui, essendo incensurato, era iscritto al Circolo.

