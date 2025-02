L’Etna continua a sbuffare e blocca i voli in arrivo a Catania: chiuso settore dello spazio aereo fino alle 6,30

Aeroporto

Consentite ad ora solo le partenze degli aeromobili già presenti in aeroporto

L’Etna, con la sua attività eruttiva ancora in corso, continua ad “infastidire” l’aeroporto di Catania. Anche oggi, così come accaduto nei giorni scorsi, la società di gestione dello scalo catanese, ha comunicato che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e della contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud e Sud- Ovest del vulcano (settori C1 e C2) inizialmente fino alle ore 1, poi fino alle ore 20,30. Sono state interrotte le attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania dapprima fino alle ore 19 e poi fino alle ore 22,30. In serata la direzione del vento che trascina la colonna di cenere vulcanica emessa dell’attuale fase eruttiva dell’Etna ha impattato sulle decisioni sugli spazi aerei adottate dall’Unità di crisi della Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania. Riaperto il settore C1, ma sono stati chiusi quelli corrispondenti alla nuvola aerea a Sud Est del vulcano (settori B2) fino alle 6.30 di domani, 17 febbraio. Disposto anche il parziale ripristino delle condizioni ordinarie delle attività di volo in arrivo, che permane fino alle 8.30.

Consentite ad ora solo le partenze degli aeromobili già presenti in aeroporto. I passeggeri, suggerisce la nota di Sac, sono pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo.