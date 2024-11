Incubo maltempo nella fascia ionica etnea: frane e allagamenti anche sull’A18

L'ALLERTA METEO

Nuovamente messa in ginocchio l'area attorno a Giarre, Riposto e Santa Venerina

Il maltempo era annunciato dall’allerta meteo lanciata ieri che aveva indotto tanti Comuni a chiudere le scuole, ma questo non ha impedito alla furia della pioggia di abbattersi ancora sui Comuni della fascia ionica etnea dove nelle ultime settimane sono stati diversi gli eventi estremi. Anche stanotte è caduta così tanta acqua che la zona costiera nord della provincia di Catania è stata nuovamente messa in ginocchio: danni e disagi soprattutto nei comuni di Giarre, Riposto, Acireale e Santa Venerina che questa mattina si sono risvegliati nuovamente stravolti dalle condizioni metereologiche. Le forti piogge hanno causato allagamenti diffusi, smottamenti e interruzioni nella viabilità, costringendo la popolazione a fare i conti con una nuova emergenza. La situazione più critica a Torre Archirafi, dove è esondato il torrente Babbo trascinando a mare decine di auto.

I vigili del fuoco sono intervenuti in numerose occasioni per prestare soccorso alla popolazione. In particolare, a Riposto sono stati segnalati allagamenti in numerosi garage e il crollo di un muro in via Ercole Patti. A Giarre, la zona di Altarello è stata tra le più colpite, con allagamenti diffusi che hanno richiesto l’intervento delle squadre fluviali e dei sommozzatori. Ci sono cantine e garage completamente sommersi dall’acqua.

Sono stati 30 gli interventi effettuati dalla mezzanotte alle 8 di stamane per il maltempo nel Catanese dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania. Venti quelli ancora in corso, riguardanti soccorso a persone, danni d’acqua in genere, servizi di assistenza, dissesti statici e recupero di autovetture e veicoli.

E’ stato richiamato personale dei Vigili del Fuoco in servizio straordinario per garantire supporto ed assistenza ed al Comando di Siracusa sono stati inviati Sommozzatori e Soccorritori Fluviali al per garantire supporto operativo alle squadre locali. Ad Acireale i pompieri sono intervenuti per il crollo di un muro perimetrale in via G. La Pira. Fortunatamente non ci sono stati danni a persone.

L’autostrada

La situazione è stata aggravata dall’esondazione del torrente Cozzi – Torre, che ha causato ulteriori danni e allagamenti. Inoltre, una frana si è verificata sull’autostrada A18 nel tratto di Fiumefreddo, rendendo pericolosa la circolazione e causando lunghe code. Le corsie sono state allagate e la viabilità è stata fortemente compromessa.