Sparito il cavallo che era rimasto ferito al Tondo Gioeni: non era più idoneo alle corse clandestine. Denunciato il proprietario

Catania

Dalle immagini di videosorveglianza è emerso che l'animale è lo stesso che era stato sottoposto ad un vincolo sanitario dai veterinari dell'Asp e che pertanto poteva essere trasferito solo previa comunicazione

La Polizia di Stato ha denunciato per inottemperanza ad un ordine legalmente dato dall’autorità un 53enne catanese, in quanto ha impiegato un cavallo sottoposto a vincolo sanitario per poi farne perdere le tracce, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Il 25 maggio, gli organi di stampa locali hanno pubblicato la notizia dell’incidente di un cavallo nei pressi del “tondo Gioeni”. Grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza collegato alla Sala Operativa della Questura, i poliziotti della Squadra a Cavallo sono riusciti a ricostruire quanto accaduto, accertando che durante l’allenamento di un cavallo che trainava un calesse, verosimilmente per corse clandestine, l’animale, giunto all’altezza del cosiddetto “torna indietro” del tondo Gioeni, sulla Circonvallazione, rovinava a terra, riportando gravi ferite con una copiosa perdita di sangue.

I due uomini che erano a bordo del calesse e un terzo soggetto che li seguiva a bordo di uno scooter, incitando il cavallo a correre sempre più veloce, a quel punto avevano fatto sopraggiungere un veicolo per il trasporto animali, caricando a bordo, con non poche difficoltà, l’equide, che zoppicava vistosamente. Successivamente si erano allontanati dal luogo dell’incidente, dove era rimasta una vistosa chiazza di sostanza ematica, per eludere il controllo della Polizia Locale che era subito intervenuta perché poco distante e informata dai cittadini.

I poliziotti della Squadra a Cavallo, visionando le immagini, hanno anche riconosciuto il cavallo di colore bianco in quanto alcune settimane prima l’animale era stato sottoposto a un controllo a seguito del quale era stato sottoposto a vincolo sanitario per disposizione dei veterinari dell’ASP. In occasione di quel controllo, i medici veterinari avevano sottoposto a vincolo sanitario il cavallo per l’inidoneità dei luoghi, ordinando al suo proprietario di trasferirlo, previa comunicazione agli enti competenti, in un luogo idoneo. Contestualmente all’equide era stato applicato il microchip in quanto ne era sprovvisto.

Appurato che il cavallo dell’incidente era sottoposto a vincolo, al fine di verificare le sue condizioni di salute, i poliziotti hanno subito effettuato un controllo unitamente medici del Dipartimento di prevenzione veterinaria-Servizio di sanità veterinaria dell’Asp di Catania.

La verifica ha permesso di constatare l’assenza dell’animale nella stalla, sita a Picanello. A dire del titolare il cavallo era stato spostato in un altro luogo, ma l’uomo non ricordava né dove né quando, confermando i sospetti dei poliziotti, ossia che il cavallo ferito era stato fatto sparire per evitare di incorrere in sanzioni.

Considerato che il cavallo bianco sottoposto a vincolo sanitario era stato spostato senza alcuna comunicazione, così come invece prescritto dai medici veterinari, il titolare della stalla è stato denunciato per non aver ottemperato ad un ordine dato dall’autorità.

Le ricerche dell’animale sono state effettuate anche in provincia di Ragusa, in quanto l’indagato ha successivamente riferito ai poliziotti di averlo trasferito lì presso una struttura autorizzata. Dal controllo non è stato possibile individuare il cavallo che, essendo stato munito di microchip durante uno dei controlli, non poteva essere scambiato con altri.

Presumibilmente il cavallo, controllato poche settimane prima dell’incidente, a causa delle gravi ferite è morto o è stato soppresso e destinato alla macellazione in quanto inutilizzabile per le corse clandestine.