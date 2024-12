Classifica Qualità della vita, come al solito siciliane in coda ma Catania risale: Ragusa la migliore, Siracusa la peggiore

LA GRADUATORIA

L'annuale indagine del Sole24Ore, giunta alla sua 35ª edizione vede un Paese in cui le grandi città cominciano a manifestare diverse fragilità rispetto alle medie province: Bergamo in testa

Ormai le città siciliane sono habitué della coda dell’annuale classifica sulla Qualità della Vita del Sole 24 Ore, indagine lanciata nel 1990 per misurare i livelli di benessere nei territori italiani giunta alla 35ª edizione ed i cui risultati sono presentati oggi sulle pagine del quotidiano. La graduatoria segna la vittoria della provincia di Bergamo: mai premiata prima d’ora nella classifica generale, ma già incoronata regina dell’Indice di Sportività 2024, la provincia orobica aveva già scalato diverse posizioni nel 2023 e quest’anno ha scalzato habitué del podio come Trento, al secondo posto, e Bolzano, al terzo.

All’ultimo posto troviamo Reggio Calabria, maglia nera di una classifica che vede le ultime 25 posizioni tutte occupate da province del Mezzogiorno. Queste infatti le posizioni dalla 83esima alla 107esima: Catania, Matera, Trapani, Barletta-Andria-Trani, Nuoro, Potenza, Brindisi, Catanzaro, Messina, Salerno, Sud Sardegna, Taranto, Isernia, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Foggia, Palermo, Caserta, Cosenza, Vibo Valentia, Siracusa, Crotone, Napoli, Reggio Calabria. La classifica vede Ragusa, Catania, Trapani e Caltanissetta in risalita, mentre perdono posizioni tutte le altre province siciliane.

L’indagine fotografa il benessere nelle province italiane con 90 indicatori divisi in sei categorie: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero. La top 10 della classifica è lo specchio di un Paese in cui le grandi città cominciano a manifestare diverse fragilità: l’unica presente è Bologna, al nono posto, in calo di sei posizioni rispetto all’edizione 2023. Per il resto, trionfano le medie province: Monza e Brianza (4° posto), seguita da Cremona e Udine, vincitrice lo scorso anno, Verona e Vicenza. A chiudere, dopo Bologna, è Ascoli Piceno. Vince il versante nord orientale, con tre province lombarde, le due province autonome del Trentino Alto Adige, due venete, una emiliana e una marchigiana.

Gli indicatori

La classifica è una media delle medie calcolata su 90 indicatori da fonti certificate (Istat, Banca d’Italia, Istituto Tagliacarne, Infocamere e molti altri), su base provinciale e rapportati alla popolazione residente, divisi in sei categorie: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, salute e società; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero. L’obiettivo è rappresentare un concetto multisfaccettato come quello della Qualità della vita indagandone i vari aspetti.