Emergenza foraggio, la Regione approva il “bonus fieno”. Stanziamento da 20 milioni

Nel pieno di una crisi che va avanti ormai da un anno a casa della siccità, e a poco più di 24 ore dalle ultime prese di posizione di Cia e Confagricoltura, la Regione Siciliana approva gli elenchi degli allevatori che hanno diritto al “bonus fieno”. Si tratta di un provvedimento con uno stanziamento di 20 milioni di euro per fronteggiare i danni causati dalla mancanza di acqua e dalla conseguente scarsezza di foraggio nell’Isola. In tutto sono interessate dai voucher 5 mila aziende con un totale di 200 mila unità di bestiame, alle quali verranno assegnati 70 milioni di chili di fieno. Ad annunciare il via al provvedimento voluto dal presidente Renato Schifani è il commissario delegato per l’emergenza idrica in agricoltura e zootecnia, Dario Cartabellotta.

Dieci milioni si aggiungono ad altri dieci stanziati inizialmente