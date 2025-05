Una scelta precisa per una comunicazione giusta: libera, aperta e trasversale

L'EDITORIALE

Un amore viscerale per una terra impossibile da sostituire o replicare.: ecco cosa mi ha spinto a investire in Sicilia

Quando, da siciliano che vive all’estero, vedo una foto dell’Etna in eruzione, o uno scorcio di Taormina o Palermo su un cartellone pubblicitario in aeroporto, mi emoziono.

È una scossa profonda, difficile da spiegare: è amore. Un amore viscerale per una terra impossibile da sostituire o replicare. È proprio questa emozione, questo legame indissolubile, che mi ha spinto a fare una scelta precisa: quella di investire nella nostra terra. Non un ritorno, ma un inizio. Perché credo – anzi, so – che costruire oggi significhi dare una speranza concreta alle prossime generazioni: la speranza di restare, di non dover più partire per cercare un futuro altrove, ma di poterlo creare qui, tra le nostre strade, i nostri profumi, le nostre radici.

Andarsene non è mai stato facile. Non lo è stato per me, e non lo è per nessuno. Ma tornare non è mai stato impossibile. Ovunque io vada, resto “l’imprenditore siciliano” o “di Acireale” – come se, per chi viene da qui, ci fosse sempre bisogno di precisare l’origine, quasi fosse qualcosa di particolare da sottolineare. Questo, per altri, non accade. Ecco, nei prossimi anni lavoreremo anche per cambiare questo.

Positività e coraggio

Ho scelto di acquistare “La Sicilia” perché credo che il primo passo per costruire un futuro sia una comunicazione giusta: libera, aperta, trasversale, positiva. Perché è con la positività, con la visione e con il coraggio che si chiudono accordi, si attraggono investimenti e si crea ricchezza.

Siamo siciliani. Portiamo nel sangue secoli di storia, di culture che ci hanno contaminato, dominato, ispirato. Ma oggi è il momento di smettere di guardare al passato solo come ferita, e iniziare a guardarlo come forza. È il momento di rialzare la testa. Adesso, Sicilia, è il nostro momento. Facciamolo insieme.