Morto carbonizzato dentro auto, Ugo sognava di diventare medico e amava il calcio

Enna

Il mezzo è finito contro la recinzione dell'autodromo. I due amici della vittima sono ricoverati ad Enna e Catania

Era uno studente di Medicina alla Kore Ugo Vinci, il giovane ennese di 24 anni morto carbonizzato ieri sera ad Enna, nella frazione di Pergusa dopo che la sua macchina ha preso fuoco nel violento impatto con la recinzione dell’autodromo.

Un giovane pieno di sogni che avrebbe voluto realizzare nel momento in cui avrebbe concluso il suo percorso universitario per stare accanto alla famiglia. Amava il calcio e non perdeva occasione per seguire il suo Palermo. Invece non è stato così.