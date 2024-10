Enna, auto finisce contro la recinzione dell’autodromo e va a fuoco: morto carbonizzato un 24enne

La tragedia

Altri due giovani erano in macchina con la vittima e sono riusciti a salvarsi

È costata la vita ad un giovane ennese di 24 anni l’incidente stradale verificatosi ieri sera intorno alle 22,30 a Pergusa, frazione ennese.Per cause ancora da accertare la vettura sulla quale viaggiava insieme ad altri due persone si è ribaltata, è finita contro la recinzione dell’autodromo e a seguito dell’impatto il mezzo si è incendiato.Due tre occupanti hanno fatto in tempo ad uscire dall’auto, mentre il terzo è rimasto imprigionato nella vettura in fiamme perdendo la vita.