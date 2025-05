“Scherzetto” per Ignazio Boschetto e la moglie Michelle: «Non poteva che essere nostro figlio»

Notizie liete

La coppia è in attesa del primo bebè ed è entusiasta anche se hanno fatto una recente scoperta

Un bimbo che ancor prima di nascere si prende gioco dei suoi genitori. E’ accaduto a Ignazio Boschetto, uno dei tre cantanti de “Il Volo”, e alla moglie Michelle Bertolini che qualche mese fa, non solo avevano annunciato sui social l’arrivo di un bebè ma ne avevano rivelato anche il sesso: sarebbe stata una bambina. A quanto pare era stato già scelto anche il nome di Bianca. E invece non sarà Bianca ma…Gabriele.