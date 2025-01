Totti e Blasi ai Caraibi per Capodanno: isole e compagnie diverse per l’ex coppia

Vacanze vip

Sono volati rispettivamente a Santo Domingo e a St Barth. I figli erano con l'ex capitano della Roma

Vacanze caraibiche ma distinte e separate per gli ex Totti-Blasi in occasione del Capodanno. L’ex capitano della Roma ha scelto Santo Domingo mentre l’ex “letterina”, oggi affermata conduttrice televisiva, ha optato per Saint Bath. Diverse anche le loro compagnie. Famiglia allargata per Francesco Totti che ha postato foto insieme alla compagna Noemi Bocchi e con i tre figli avuti dalla Blasi: la piccola Isabel, Chanel e Cristian.

Insieme a loro a far festa anche i due figli di Noemi, avuti dall’ex marito Mario Caucci.

Ilary Blasi invece è partita insieme al compagno Bastian Muller. Anche per lei bagni di mare e di sole nella spumeggiante isola di St Barth che quest’anno è stata la meta delle vacanze anche di Fedez.