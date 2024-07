Stromboli, scatta l’allerta rossa. La decisione della Protezione civile

L'allerta

La Protezione Civile ha disposto il passaggio di allerta per il vulcano dal livello arancione al livello rosso

La Protezione Civile ha disposto il passaggio di allerta per il vulcano Stromboli dal livello arancione al livello rosso e la fase operativa di preallarme. La decisione di innalzare al livello rosso l’allerta per Stromboli, vulcano che ha iniziato una violenta attività esplosiva oggi intorno alle 14, «è stata adottata alla luce delle valutazioni emerse durante la riunione con i Centri di competenza e il Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana. La riunione è stata convocata in seguito alla rapida evoluzione attività che stanno interessando il vulcano. Il passaggio del livello di allerta è basato sulle segnalazioni delle fenomenologie e sulle valutazioni di pericolosità rese disponibili dai Centri di competenza, che per lo Stromboli – si spiega nella nota della Protezione civile – sono l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Osservatorio etneo, Osservatorio vesuviano e Sezione di Palermo), il Cnr-Irea e le Università di Firenze, Palermo, Pisa e Torino». Alle pendici del vulcano eoliani si è aperta anche una nuova bocca, a quota 700 metri.

Si attiva il livello locale di protezione civile