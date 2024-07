Stromboli in eruzione, aperta nuova bocca a quota 700 metri. Le esplosioni di lapilli causano un incendio

Le immagini

Eruzione in corso nel vulcano delle Eolie, dove si è anche aperta a quota 700 metri una nuova bocca

A Stromboli sono in corso fenomeni esplosivi superiori alla norma, dovuti anche all’apertura di una nuova bocca posta a quota 700 metri nell’area craterica Nord. Le esplosioni dal settore craterico di Sud Ovest del vulcano hanno invece innescato, tramite l’arrivo dei lapilli, un piccolo incendio in località Forgiavecchia. L’evento è stato registrato alle 14.11 di oggi dalla rete di monitoraggio del Laboratorio di Geofisica Sperimentale. Sul posto sono intervenuti i Canadair per spegnere il fuoco. A seguito dell’evento esplosivo non si registrano variazioni significative dell’attività esplosiva e dei parametri monitorati. Ieri la rete di monitoraggio aveva registrato sul vulcano una tracimazione lavica a carico dell’area craterica Nord, interessata da un’intensa attività di spattering.

Nuova bocca a quota 700 metri sul versante Nord