Stati Uniti d’America, scattano i dazi. Trump: «Miliardi affluiranno ora negli Usa»

Sono entrati in vigore alla mezzanotte ora di Washington (le 6 di oggi in Italia) i nuovi dazi statunitensi sui prodotti di decine di economie mondiali, delineando il nuovo ordine commerciale auspicato dal presidente americano Donald Trump.

«Miliardi di dollari, provenienti in gran parte da paesi che hanno tratto profitto dagli Stati Uniti con entusiasmo, inizieranno ad affluire negli Usa», ha dichiarato Trump sul suo social Truth pochi minuti prima della scadenza.

Tra gli annunci di Trump a poche ore dalla scadenza del 7 agosto, anche quello di dazi aggiuntivi del 25% all’India, che vede così la tariffa arrivare al 50%. Un annuncio che ha subito scatenato la reazione del governo indiano. L’imposizione delle tariffe supplettive da parte degli Usa sono azioni «ingiuste,ingiustificate e irragionevoli». Lo scrive Randhir Jaiswal, portavoce del Ministero degli Affari Esteri indiano, ribadendo che New Delhi «adotterà tutte le misure necessarie per proteggere gli interessi nazionali».

Una dinamica simile è avvenuta con Luiz Inacio Lula da Silva, presidente del Brasile che sulla minaccia Usa di tariffe al 50% ha commentato ieri così in una intervista: «Esigo rispetto, non è un modo civile di negoziare tra due capi di Stato. Abbiamo ricevuto l’annuncio delle tariffe in un modo totalmente autoritario e non è così che siamo abituati a negoziare».