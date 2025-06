Incendio orti di Librino, il presidente del VI Municipio: «Situazione anomala, in pochi mesi furti e roghi»

Il punto sulla prevenzione

Francesco Valenti ricorda i tanti atti vandalici subiti nell'area negli ultimi mesi. Sulla prevenzione dai roghi: «Lavori già iniziati in tutto il quartiere»

Una giornata afosa, con temperature alte e vento: il clima ideale per far propagare gli incendi. Ma per quello che nella tarda mattinata di oggi ha devastato l’area degli orti sociali in viale San Teodoro, nel quartiere di Librino, il sospetto che l’origine possa essere dolosa è forte. A parlarne apertamente è il presidente del VI Municipio di Catania, Francesco Valenti, che mette in fila gli episodi degli ultimi mesi: «Una situazione quantomai anomala: prima furti, poi gli incendi delle casette, l’ultimo poche settimane fa. Spero che chi ha subito il danno possa denunciare affinché le forze dell’ordine possano indagare su questa situazione che è poco chiara».

Sul posto si sono recati questa mattina gli uomini del Distaccamento cittadino Sud dei vigili del fuoco coadiuvati da un’autobotte dalla centrale. Un totale di sette uomini, il massimo impiegabile in una giornata che sta mettendo a dura prova gli operatori con molti incendi in tante aree della città. I vigili del fuoco con non poche difficoltà operative in un’area, come quella di Librino, caratterizzata da immense distese di vegetazione allo stato naturale, hanno domato le fiamme, il cui bilancio provvisorio è di almeno 10 dei 70 orti in fumo, comprese le “casette” in legno per gli attrezzi. E sulla prevenzione degli incendi che ogni estate devastano il territorio della VI Municipalità (la più grande della città, che comprende l’intera Catania Sud) Valenti aggiunge: «Già da ieri dopo l’appalto assegnato dalla Direzione Ecologia del Comune, sono iniziati i lavori per le barriere antiincendio. È stata incaricata una ditta che, in aggiunta a quanto fa già la Multiservizi, si sta già occupando di preparare delle linee tagliafuoco su tutto quanto il nostro territorio e in generale su tutta Catania, sono già stati ad esempio in via Madonna del Divino Amore e proseguiranno su tutte le aree a rischio che avevamo già individuato a fine aprile. I lavori sono iniziati un po’ in ritardo, ma è fondamentale farli».