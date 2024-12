Spari al Pigno, colpita un’auto. Un uomo con ferita d’arma da fuoco è in ospedale

Il caso alla vigilia

Tracce di sangue su una moto mentre un uomo ferito sarebbe andato via dal posto prima dell'arrivo dei carabinieri, i cui rilievi sono ancora in corso. Il video dal luogo della sparatoria

Non c’era nessun ferito al Pigno al momento dell’arrivo dei carabinieri dopo una segnalazione di spari. Ma un ferito c’è, e si trova nel vicino ospedale San Marco, colpito da un’arma da fuoco alla testa. Si tratta di un uomo, ventenne, arrivato cosciente. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Se sia coinvolto direttamente o un semplice passante, è ancora da accertare. Nel frattempo si fa più chiara la dinamica di quanto accaduto lungo via Gelso Bianco a pochi metri da un affollatissimo centro commerciale. L’auto coinvolta ed esaminata a lungo dai carabinieri a partire dalle 17,30 circa ha all’interno dei bossoli di proiettile, perché colpita da dietro: a chiamare il 112 sarebbe stata la coppia all’interno. Segni di sangue sarebbero evidenti anche sulla moto, lasciata abbandonata in strada. Il giovane ferito potrebbe esserne il conducente.