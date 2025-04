Universitaria uccisa a Messina, è stato fermato il presunto assassino

IL FEMMINICIDIO

Il giovane sarebbe stato trovato in un'abitazione in stato di shock

Il presunto assassino di Sara Campanella, la studentessa di 22 anni uccisa oggi a Messina cun un fedente alla gola, sarebbe stato fermato dai carabinieri.

Il giovane è sospettato di aver sferrato la coltellata che ha tolto la vita alla giovane universitaria originario di Palermo. Il ragazzo sarebbe stato trovato – in stato di shock – in un’abitazione che si trova in una una traversa della via Tommaso Cannizzaro.

Ma la notizia poco dopo esse stata diffusa è stata smentita.

