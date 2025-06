Cantieri sulla A19, weekend da bollino rosso: chi può anticipi il rientro a Palermo

Viabilità

I suggerimenti di Anas per non incappare nelle lunghe code che da giorni si stanno verificando soprattutto nel tratto tra Altavilla e Bagheria

Sul piano della viabilità, in questo imminente weekend, lungo la Catania-Palermo non si prevede nulla di buono. Sono previste infatti lunghe code per il fine settimana e, in particolare, per domenica 8 giugno in particolare lungo il tratto autostradale dell’A19 Palermo-Catania, tra Altavilla e Bagheria, interessato da due cantieri Anas. In particolare, è previsto un intenso flusso di veicoli in rientro verso Palermo.

Le criticità maggiori, fa sapere Anas, “sono attese a partire dalle 15 fino a tarda serata, quando il traffico proveniente da Catania potrebbe generare rallentamenti e code prolungate, specialmente nel tratto interessato dai lavori”. Anas, che metterà a disposizione personale aggiuntivo per fluidificare il traffico e assistere gli utenti, “invita gli automobilisti ad anticipare il rientro o comunque a valutare fasce orarie alternative per il rientro, preferibilmente al mattino o in tarda serata, al fine di evitare i momenti di maggiore congestione. Si raccomanda inoltre di evitare le ore più calde, viaggiare con veicoli in buone condizioni e portare con sé adeguate scorte d’acqua, in caso di sosta prolungata in coda”.

“Le corsie di emergenza – sottolinea una nota dell’azienda – sono destinate esclusivamente ai mezzi di soccorso ed alle Forze dell’Ordine. Pertanto, anche in situazioni di traffico copioso, è assolutamente interdetta all’utenza la possibilità di farne uso utilizzandole come se fossero delle temporanee corsie di marcia o di sorpasso”.

Il presidente della Regione Renato Schifani, oggi impegnato in una riunione, ha garantito che non sarebbe più successo che i cantieri possano creare imbuti molto lunghi.