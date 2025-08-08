L’ultimo saluto a Simona tra lacrime e palloncini bianchi: «Ora chiarezza su quanto successo»

capaci

A Capaci i funerali della ragazza di 20 anni trovata morta nella piscina di una villa di Bagheria

Un lungo applauso ha accompagnato il feretro di Simona Cinà dall’uscita della chiesa madre di Capaci sino al carro funebre che l’attendeva in piazza. Palloncini bianchi si sono levati in aria, mentre la piazza commossa dava il suo ultimo saluto alla ragazza di 20 anni morta, nella notte tra venerdì e sabato scorso, in piscina durante una festa di laurea a Bagheria. Dietro la bara bianca, i genitori di Simona, la sorella gemella Roberta e il fratello Gabriele.

«Oggi viviamo questo momento nell’attesa di chiarire cosa sia successo a Simona in quei 40 o 50 minuti. Ma viviamo questo momento sorretti dalla nostra fede. Vedete, carissimi genitori, fratello e sorella di Simona, il vostro è un dolore grande, grandissimo per due fattori: innanzitutto l’irrazionalità. Capire il perché, la ragione di quello che è successo, è irrazionale, e non si riesce ancora a capire. Secondo la innaturalità, perché non è naturale che i genitori piangano i loro figli».

Così il parroco della chiesa Madre di Capaci don Giuseppe Salamone durante l’omelia dei funerali di Simona.

«La comunità cristiana di Capaci oggi vi vuole esprimere vicinanza, conforto, prossimità. Capisco bene che il dolore è forte ma sentire la vicinanza dei propri cari, degli amici e anche della comunità, dà ancora piu forza per andare avanti, perché sempre di più si faccia chiarezza su quanto è successo a Simona – ha proseguito – Il corpo di Simona riposerà nella pace, quella pace che merita dopo questi ultimi giorni di grande tormento e dolore».