Serie B, il Palermo bloccato dal Frosinone sullo 0 – 0. In tribuna anche il presidente Mattarella

calcio

I rosanero non sfondano davanti gli oltre trentamila del Barbera

Il Palermo non va oltre lo 0 a 0 al Barbera contro il Frosinone davanti ad un tifoso speciale come il presidente della Repubblica Sergio Mattarella presente in tribuna.

Niente gol al Barbera tra Palermo e Frosinone al termine di un match combattuto fino all’ultimo pallone. I padroni di casa si fanno apprezzare per il pressing e i cross in mezzo degli esterni, mentre il Frosinone è abile nel palleggio alla ricerca del varco giusto. Al 24′ ciociari pericolosi con un destro di Koutsoupias al centro dell’area con palla indirizzata all’angolino, si salva Joronen. La partita si mantiene vivace, con sprazzi di bel gioco, ma senza occasioni limpide da rete.