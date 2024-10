Webuild assume in Sicilia, Schifani al colosso dell’edilizia: «Avete un governo dalla vostra parte»

L'accordo

L'azienda, capofila del consorzio Eurolink incaricato di costruire il Ponte sullo Stretto e ha in Sicilia cantieri per 12 miliardi totali, ha organizzato due giornate a Palermo per scegliere personale da far lavorare nei tanti cantieri

«Date il meglio di voi, avete un governo che è dalla vostra parte». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani a Webuild, colosso delle costruzioni che ha aperto due giornate organizzate a Palermo per selezionare personale come operatori nei cantieri dell’azienda e in vista dell’assunzione di un totale di 6.000 persone in pochi anni. L’evento dell’azienda, che è capofila del consorzio Eurolink incaricato di costruire il Ponte sullo Stretto e ha in Sicilia cantieri per 12 miliardi totali, vede oltre 600 iscritti e andrà avanti, anche nelle ore pomeridiane, fino a domani nell’auditorium dell’assessorato del Territorio e dell’ambiente. Oggi la selezione ha riguardato coloro che, con e senza esperienza, sono attualmente inoccupati, in stato di disoccupazione o che vogliono intraprendere un nuovo percorso nel settore edilizio. Domani, 3 ottobre, sarà il turno dei neodiplomati degli istituti tecnici e professionali. Le selezioni continueranno il 9 e il 10 ottobre a Catania.

Nel corso della giornata di apertura sono intervenuti i rappresentanti di Webuild e i dirigenti generali del dipartimento regionale Lavoro, Ettore Foti, e di quello della Formazione professionale, Maurizio Pirillo. Ad accogliere il presidente Schifani, l’assessore regionale al Territorio Giusi Savarino. Attualmente nell’Isola Webuild sta portando avanti i lavori per il raddoppio ferroviario della linea ad alta capacità Palermo-Catania-Messina e per un lotto dell’autostrada Ragusa-Catania.