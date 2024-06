Il giallo dei prestampati di Motta Sant’Anastasia Carrà: «Ma che 400 saranno stati al massimo 3-4»

amministrative

I documenti "dismessi" sono stati trovati in uno scatolo per la carta straccia accanto a una fotocopiatrice e all'interno dell'Ufficio Elettorale del Comune

«Ma che 400, saranno stati al massimo 3-4…»: è il sindaco di Motta Sant’Anastasia ancora in carica Anastasio Carrà e deputato nazionale della Lega a ridimensionare i numeri tirati fuori dai rappresentanti delle due liste civiche collegate ai candidati sindaci Nino Gulisano e Daniele Capuana che – ieri sera hanno chiesto l’intervento dei carabinieri nella sede dell’Ufficio Elettorale e oggi hanno presentato un esposto in Questura per via dei prestampati di deleghe per il ritiro delle tessere elettorali di residenti nella zona di via Luna, a Motta Sant’Anastasia “sospetti”.

I fogli di delega – compilati, firmati e datati 7 giugno – sono stati ritrovati abbandonati e strappati.

La scorsa notte, a denunciare l’accaduto sono stati alcuni rappresentanti delle liste con in testa lo staff del candidato sindaco Gulisano. Che hanno anche consegnato ai carabinieri un plico (una busta in cellophane trasparente) con all’interno parti strappate di prestampati cartacei di “delega al ritiro di tessere elettorali”, parti strappate di prestampato di un estratto del verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale non compilato, copie di deleghe per il ritiro di schede elettorali stropicciate, domande di iscrizione alle liste elettorali in fotocopia. I documenti “dismessi” sono stati trovati in uno scatolo per la carta straccia accanto a una fotocopiatrice e all’interno dell’Ufficio Elettorale del Comune.

Nel comune del Catanese, dove lo spoglio è ancora in corso l’affluenza alle urne è stata del 66,97% (+1,98 rispetto alle scorse Amministrative). A contendersi la poltrona di primo cittadino sono in tre: Nino Gulisano (Lista Uniti per Motta), Antonio Bellia (Lista Bellia Sindaco) e Daniele Capuana (Lista Cambiamo Motta).

Il sindaco uscente Carrà