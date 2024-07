Il cimitero di Comiso, il consigliere Liuzzo e Striscia la Notizia: “Il tg satirico dà voce ai cittadini esasperati”

Attualità

"Noi abbiamo alle spalle 36 anni di impegno civico e sociale"

Da Striscia La Notizia, riceviamo e pubblichiamo: “Abbiamo letto l’articolo pubblicato oggi dal titolo: “Comiso, il consigliere Liuzzo: «Il cimitero comunale è terra di nessuno»”, in cui sono riportate le parole del consigliere che cita a sproposito Striscia la notizia parlando di «metodo “Ricci”, quello di Striscia la notizia, dove tutto diventa spettacolo e scoop, senza che vi siano però risultati significativi».

“Vogliamo ricordare al consigliere Salvo Liuzzo che Striscia – è chiarito in una nota – con 36 anni di impegno civico e sociale alle spalle, dà voce a quei cittadini esasperati che, inascoltati dalle istituzioni, contattano il tg satirico per chiedere aiuto. Altro che “spettacolo” senza risultati significativi: uno studio realizzato dall’Università Bocconi nel 2011, dal titolo “La rilevanza sociale, culturale ed economica di Striscia la notizia“, ha calcolato che le inchieste di Striscia hanno fatto risparmiare alla pubblica amministrazione 7 miliardi e 800 milioni di euro. In campo privato, solo nel ramo delle truffe, Striscia è riuscita a recuperare mezzo miliardo. Non male per una trasmissione satirica di intrattenimento. E, se si tiene conto che da allora è trascorso più di un decennio, non è da escludere che la cifra possa essere più che raddoppiata. Senza dimenticare che sono moltissimi anche gli interventi delle forze dell’ordine e della magistratura scaturiti da inchieste del tg satirico”.

