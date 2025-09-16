Salute
Nuova rete ospedaliera in Sicilia, Schifani incontra il ministro Schillaci
Il nuovo assetto prevede il mantenimento, tra l'altro, della cardiochirurgia a Taormina
Va avanti l’iter per la nuova rete ospedaliera in Sicilia. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, incontrerà domani a Roma, in visita istituzionale, il ministro della Salute Orazio Schillaci. L’incontro è un’occasione per proseguire il confronto operativo sulla riorganizzazione in Sicilia della sanità pubblica, un documento apprezzato in giunta venerdì scorso, che prevede tra i vari interventi il mantenimento del Centro di cardiochirurgia pediatrica nella struttura di Taormina, dice la Regione.Insieme al presidente Schifani saranno presenti l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, e il dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino.
Intanto Cgil Sicilia denuncia i ritardi nell'attuazione della "missione 6" del Pnrr: su 143 case di comunità previste, se ne sta realizzando solo una.