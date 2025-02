Mancati pagamenti agli artisti, risponde Ortigia Sound System: «Siamo nel torto, e in cerca di soluzioni»

Il caso

Dopo le accuse su un noto sito internazionale, risponde il fondatore del festival di musica elettronica Enrico Gambadoro: «Ci prendiamo qualche settimana per trovare delle soluzioni concrete per chi non ha ricevuto il pagamento»

«Non ci hanno mai pagato». A dirlo sono decine tra agenzie ed artisti internazionali della scena della musica elettronica in riferimento a Ortigia Sound System (Oss), Aps che organizza a Siracusa il festival “Ortigia Sound”. La vicenda ha scatenato, a partire da un post dello scorso 12 febbraio di una aganzia di Amsterdam, Minor Am, decine di reazioni di artisti anche molto noti. Il tutto è stato poi rilanciato e amplificato da Resident Advisor, piattaforma di riferimento a livello mondiale per il settore, che ha pubblicato un articolo sul proprio magazine. La Sicilia ha chiesto una replica a Ortigia Sound System.

«Alcune agenzie di booking – ha affermato Enrico Gambadoro, fondatore dell’associazione culturale Ortigia Sound System che organizza Ortigia Sound – hanno postato sui canali social la notizia del mancato pagamento agli artisti da parte di Oss. Questa associazione culturale insieme al festival dal 2012 produce arte e cultura nel territorio siracusano e siciliano in generale con un portfolio di quasi un centinaio di eventi prodotti attraverso bandi ministeriali e regionali. Dal 2019 l’associazione ha dovuto affrontare una serie di problematiche dovute prima a una perdita economica che si è fossilizzata con l’arrivo del Covid. Dopo la pandemia si è deciso di riprendere il progetto del festival anche attraverso dei piccoli supporti finanziari che ci hanno permesso di ripartire. Anche se negli anni 2021 e 2022 la situazione si era un po’ stabilizzata poi nelle ultime due edizioni il festival e l’associazione hanno dovuto affrontare delle sfide spesso logistiche, naturalistiche e accanimenti che non sono assolutamente la giustificazione ma sicuramente non hanno permesso al festival di ristrutturare quella che era appunto una situazione debitoria che si portava dietro. Una cosa però va detta: denunciamo ovviamente una difficoltà nello strutturare un lavoro come entità culturale in Sicilia per le grandi sfide che appunto ci siamo trovati ad affrontare».