Un Catania convincente batte la capolista Monopoli: 1 a 0 al Massimino

Il successo dei rossazzurri

Il gol a inizio ripresa di Gabriel Lunetta riporta alla vittoria un Catania che ha avuto anche più occasioni per il raddoppio e una buona dose di fortuna: traversa colpita dagli ospiti all'85'

Gabriel Lunetta è il match winner della sfida interna contro la capolista del girone C di serie C: 1 a 0 per il Catania contro il Monopoli al Massimino grazie al gol segnato al quarto minuto del secondo tempo. I rossazzurri salgono a 12 punti in classifica passando dal nono al (momentaneo in attesa della fine del turno) sesto posto. Ma soprattutto a un solo punto dalla vetta, ancora occupata da Monopoli dopo il rocambolesco pareggio tra Potenza e Crotone ( 3 a 3). Supera così con una prova matura il primo vero test stagionale. Reduce dalle sfide con Picerno, Giugliano e Cerignola, dove qualcosa non era andato per il verso giusto, la formazione allenata da Toscano scende in campo con più convinzione degli avversari. Nonostante le numerose assenze – la lista degli indisponibili conta Bethers, Ierardi, De Rose, Di Tacchio, Sturaro, Popovic, Fazio, Bizzotto e Ferrini – il primo tempo ha visto un gran numero di incursioni in area, mai risolte ad onor del vero in gravi pericoli per il portiere avversario Vitale. Dall’altro lato un Monopoli ingabbiato da una difesa che si dimostra ancora una volta in questo avvio di stagione il reparto meglio attrezzato della formazione rossazzurra.

Un leitmotiv ripreso con più successo nella ripresa: il gol al 4′ del secondo tempo, un tocco sotto porta di Lunetta, mette al sicuro il match. Da registrare anche due occasioni per il raddoppio: la più nitida al 75′ con la conclusione di Stoppa (entrato al 60′ a posto di D’Andrea) respinta da Vitale, e Luperini che sbaglia a porta sguarnita. Copione simile all’85’ con un altro errore sotto porta, stavolta di Inglese. Un minuto più tardi la sorte salva i rossazzurri: traversa di Bruschi il cui destro a giro aveva battuto Adamonis, che para: il portiere è stato decisivo in almeno altre due occasioni. La vittoria è importantissima già in questo avvio di stagione caratterizzato dalle ansie da fideiussione agostane, svanite dopo le prime uscite con prestazioni degne delle ambizioni più volte dichiarate dal presidente Ross Pelligra (oggi allo stadio, come il presidente del Senato Ignazio La Russa), seguite però da tre turni a secco di vittorie. I tre punti sono tornati nel momento migliore,con un avversario di alto livello e nonostante una squadra ancora non al meglio della condizione. Oltre alle tante assenze.

Il tabellino

Catania-Monopoli 1-0Marcatore: st 4° Lunetta

Catania (3-5-2): 31 Adamonis; 27 Castellini (K), 15 Di Gennaro (VK), 33 Anastasio; 44 Guglielmotti, 17 Luperini, 14 Verna, 20 Carpani (26°st 16 Quaini), 23 Lunetta (43°st 24 Gega); 32 Montalto (26°st 9 Inglese), 11 D’Andrea (16°st 21 Stoppa). A disposizione: 42 Torrisi, 22 D’Agata; 3 Celli; 19 Raimo, 37 Forti, 35 Ciniero; 10 Jiménez. Allenatore: Toscano.

Monopoli (3-5-2): 1 Vitale; 77 Viteritti (K), 6 Miceli, 5 Angileri; 17 Cristallo (21°st 33 Yabre), 10 Bulevardi (21°st 98 Bruschi), 19 De Risio (VK), 23 Calvano (30°pt 8 Battocchio), 3 Pace; 45 Yeboah, 11 Vazquez (39°st 9 Grandolfo). A disposizione: 12 Garofani, 22 Sibilano; 16 Valenti, 20 Cascella, 71 Cellamare, 18 Virgilio, 53 De Vietro; 7 De Sena, 21 Scipioni. Allenatore: Colombo.

Arbitro: Valerio Pezzopane (L’Aquila).Assistenti: Simone Pistarelli (Fermo) e Gianluca Scardovi (Imola).Quarto ufficiale: Giuseppe Vingo (Pisa).

AMMONITO: Viteritti (M).