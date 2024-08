Venditti apre il concerto di Catania e spiega: “Sono molto toccato. Se solo qualcuno mi avesse detto che era una ragazza autistica…” (VIDEO)

Video

Antonello Venditti apre il concerto alla Villa Bellini di Catania e si scusa dopo le polemiche sulle frasi riferite a una ragazza disabile. “Io sono molto toccato da quello che mi sta accadendo – dice dal palco – non avrei mai pensato di dirvi questo adesso. Però ve lo dico, perchè non sono io quello. Non so che fare. sono nudo come un verme e alla gogna di tutti. E questo non è bello. Noi parliamo di disabilità, non si chiamano ragazzi diversi. Se qualcuno mi avesse detto che era una ragazza autistica. Costretto per un equivoco a scusarmi con tutti e a fare la parte del mostro…”.