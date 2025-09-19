Blitz “Ombra”, udienza blindata: requisitoria del pm slitta per sentire il nuovo pentito

Catania

La difesa vuole approfondire i racconti del collaboratore Bucolo

Doveva cominciare la requisitoria della pm Raffaella Vinciguerra ieri nel processo, stralcio abbreviato, scaturito dall’operazione della squadra mobile “Ombra”. L’inchiesta, l’anno scorso, ha messo in gattabuia Francesco Russo, indicato dagli investigatori come l’ultimo rappresentante (conosciuto) della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano. Ma la discussione del sostituto procuratore della Dda slitta.

La richiesta della difesa

Questo perché l’avvocato di uno degli imputati – sono in totale 34 – ha chiesto di poter interrogare il nuovo collaboratore di giustizia Rosario Bucolo, che è stato arrestato nell’inchiesta “Mercurio” ma ha reso dichiarazioni che sono attinenti anche a questo procedimento penale. Infatti nei giorni scorsi la pm ha depositato una sfilza di verbali sintetici e integrali dell’ex numero 2 del gruppo mafioso del Castello Ursino. Il pentito, come anticipato su La Sicilia, ha raccontato di aver incontrato due volte personalmente Francesco Russo e che avere avuto contezza che fosse il “capo supremo” della famiglia di Cosa nostra. E che, inoltre, avesse «come specchio» il boss Salvatore Mirabella, Turi Palocco o suggi (come lo aveva appellato Bucolo, ndr). Eppure Russo, che ha scelto l’abbreviato e ha chiesto di essere sentito, ha ammesso di essere un appartenente del clan ma non di rivestire il ruolo di vertice. Il collaboratore di giustizia ha avuto da dire anche su altri esponenti dei gruppi dei Santapaola della Stazione e di Cibali, decapitati con l’inchiesta della polizia.

Ecco quando sarà sentito Bucolo