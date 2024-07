Nuova giornata di fuoco in Sicilia: 18 i grandi incendi spenti

i roghi

Il bilancio: sette roghi a Catania, cinque a Enna, due a Palermo, uno a Messina, uno a Ragusa e due a Siracusa

Sono stati 18 i grandi incendi oggi in Sicilia. I roghi hanno impegnato per ore vigili del fuoco, Forestali e volontari della protezione civile: sette a Catania, cinque a Enna, due a Palermo, uno a Messina, uno a Ragusa e due a Siracusa. Tra gli incendi, anche quelli a due auto che hanno bloccato per ore le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo.

Nel palermitano, a Blufi in contrada Giaia, Petralia Sottana contrada Irosa; nel siracusano Francofonte contrada Coco e Cassaro in contrada Colle Bianco; nel catanese sono stati impegnati anche i mezzi aerei a Caltagirone in contrada Costabaira, Mascalucia, Misterbianco in contrada Gelso Bianco, Santa Maria di Licodia in contrada Cavaliere, Mazzarrone in contrada Sciri Sottano, San Michele di Ganzaria in contrada Montagne.Roghi anche nel ragusano a Comiso in contrada Colobria, nel messinese a Molo Alcantara. Nell’ennese nel capoluogo in contrada Coventazzo, Piazza Armerina in contrada Sambuco, Nicosia in contrada Casa Castagna, Pietraperzia in contrada Caulonia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA