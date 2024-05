Podcast

Italia Foodball Club in Sicilia gioca "cu o palluni"

Il viaggio di Vito Romaniello con i grandi campioni dello sport nei luoghi dove sono cresciuti o hanno giocato. In giro per l’Italia, visitando città e borghi ricchi di arte, storia, cultura e… gusto. Tanti gli itinerari da (ri)scoprire nel più bel Paese del mondo. Anche in Sicilia, dove non si gioca a calcio ma "cu o palluni". Dall’interno del triangolo Palermo-Messina-Catania, inseguendo un pallone che rotola, tanti ragazzi sono partiti per raggiungere la serie A e la Nazionale.