Auto precipita da autostrada sulla Messina-Palermo: tre feriti

PALERM - Sulla A 20 Messina-Palermo in direzione del capoluogo peloritano, nei pressi di Monforte Marina, un’auto, per cause ancora da accertare, è volata fuori dalla corsia finendo sulla strada sottostante. Sul posto ci sono Polizia Stradale, ambulanze del 118, e Vigili del Fuoco. Sulla corsia autostradale c'è ancora un pneumatico che si è staccato dal veicolo e il guard-rail divento.

All’interno del mezzo, al momento dell’incidente, viaggiavano tre persone. I tre fanno porte di un unico nucleo familiare che risiede a Tonnarella. Due sono stati trasportati all’ospedale, mentre il terzo, le cui condizioni sono più preoccupanti, è in trasferimento con elisoccorso al Papardo di Messina.