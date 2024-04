L’acese Santi Pulvirenti candidato ai David di Donatello per la colonna sonora del film “L’ultima notte di Amore”

IL PERSONAGGIO

Figlio anagrafico della Catania degli anni Settanta e musicale degli anni Novanta, è da anni protagonista della cinematografia italiana

È una candidatura ai David di Donatello che affonda le radici in tanti mondi musicali diversi, eppure simili, quella di Santi Pulvirenti per la colonna sonora del film L’ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano, pubblicata da CAM/Sugar. Orchestra ma anche piglio analogico come nella migliore tradizione rock. La musica, poi, come personaggio a sé che entra nella trama del film.

«Ho cominciato a lavorare sulla colonna sonora partendo dalla sceneggiatura – ha spiegato Pulvirenti – come spesso faccio per “scrivermi” il mio personale film nella testa. Comincio ad immaginare i personaggi quando ancora non sono definiti e poi gli do un volto. Con Andrea abbiamo uno scambio molto profondo e le chiacchiere prima e durante la scrittura sono fondamentali per capire come la musica può diventare un attore insieme agli altri».

Quella di Pulvirenti, figlio anagrafico della Catania degli anni Settanta e musicale degli anni Novanta, è una musica intrisa di una cinematografia italiana che ha fatto la storia, così come delle note di compositori che il cinema l’hanno definito con le loro colonne sonore. Il poliziottesco da un lato e Morricone dall’altro, passando dal punk rock dei Fugazi, quelli che «dopo un loro concerto a Catania avevano deciso di finanziare la musica indipendente locale».

Musica, anima e corpo

Nato nel 1973 da Nino e Mariolina De Tommaso, acese doc e primo di quattro figli, Santi intraprende da giovanissimo gli studi di armonia e jazz , educato anche dai genitori all’amore per la musica. Dopo la maturità scientifica, si laurea nel 2001 in Fisica della Materia all’Università degli Studi di Catania, nontralasciando la musica a cui si dedica anima e corpo.

Comincia a collaborare con diversi autori e nel 1997 incontra Carmen Consoli: «Per me lei è un’amica, è famiglia. Con Carmen ho collaborato a diversi tour sia in Italia che all’estero». Ma Santi, ha suonato con altri grandi artisti del calibro di Patti Smith «una persona dolcissima, un essere umano incredibile», Angelique Kidjou, Max Gazzè, Tiromancino, Franco Battiato, Rocco Papaleo, Paola Turci, Marina Rei, solo per citarne alcuni.

Intanto, nasce in lui il desiderio di dedicarsi alla composizione di colonne sonore. E, così, inizia con documentari per la Rai come “L’isola delle colf, L’odore della terra”, “Italy: Love it or Leave it”, “La guerra dei vulcani”, “L’isola”,“What is left?”,“Donna ti uccido perché…” e “Limbo”. Nel 2013 è la volta del film “La mafia uccide solo d’estate”e , da lì, prosegue con “Gente che sta bene”, “Io rom romantica”, “La scuola più bella del mondo”, “Un paese quasi perfetto”, “In guerra per amore”, “Orecchie.”

«La musica è una sceneggiatura parallela a quella ufficiale – ha detto ancora Pulvirenti – e nella mia strizzo l’occhio a un mondo cinematografico del passato come a quello del futuro. Dentro c’è anche il mio approccio musicale pre-cinema, quando suonavo con una band, chiudevo gli occhi e cercavo fisicamente la musica degli altri per confrontarmici».

Connubio meraviglioso

Molto, di tutto questo, accompagna anche il protagonista di L’ultima notte di Amore, interpretato da Pierfrancesco Favino, all’interno di uno spazio temporale di una notte sola, lunga e definitiva negli accadimenti. Scura e velocissima. «Tutta la sequenza iniziale del film – ha spiegato ancora Pulvirenti – è stata girata in elicottero mentre Andrea (Di Stefano, il regista) ascoltava la musica e indicava al pilota dove andare, a seconda di quello che gli suggeriva la musica, per girare a tempo. È stato un connubio meraviglioso che ci ha permesso di giocare con tanti elementi, come nel caso dei respiri ansimati o dei fischi. Il mood del film è entrato nella musica».

«Sul fronte dell’ispirazione – ha continuato Pulvirenti, che nel mondo del pop-rock ha collaborato anche con Carmen Consoli, Franco Battiato e tantissimi altri – hanno giocato un ruolo importante i poliziotteschi degli anni Settanta rielaborati, ma anche Morricone e altri. La mia è una dichiarazione d’amore verso un periodo storico italiano meraviglioso, senza nulla togliere al periodo di grande creatività che stiamo vivendo oggi. Volevo giocare anche con suoni non convenzionali per un film noir. L’idea era di fare una colonna sonora che avesse la sua presenza scenica, a volte è anche necessariamente molto forte».

Colonne sonore