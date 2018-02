Fiorentina, uno stage per Vlahovic

FIRENZE, 22 FEB - Sarà un giocatore della Fiorentina a tutti gli effetti a partire dal primo luglio, intanto però Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, è arrivato oggi a Firenze per sbrigare le formalità burocratiche in vista del suo tesseramento e svolgere uno stage con la prima squadra fino al 16 marzo. "Farò di tutto per onorare questa maglia, voglio segnare tanti gol - ha dichiarato il giocatore proveniente dal Partizan - Della Fiorentina del passato mi è piaciuto tanto Jovetic e nel mio ruolo soprattutto Luca Toni e Batistuta. Mi ispiro alle loro qualità e lavorerò duro per cercare di seguire il loro esempio".