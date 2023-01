MILANO, 19 GEN - Chiusura in forte calo per Piazza Affari, in una seduta negativa per tutte le Borse europee e per Wall street, con gli investitori preoccupati per la tenuta dell'economia e per la determinazione che i banchieri centrali continuano ad esibire nella stretta monetaria e nella lotta all'inflazione. Il Ftse Mib ha chiuso la seduta in flessione dell'1,75% a 25.596 punti.

