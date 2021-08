Il 15 ottobre primo volo della compagnia aerea Ita, 100 milioni per i rimborsi dei biglietti Alitalia

Alitalia non esiste più, il 15 ottobre partirà il primo volo della nuova compagnia Ita (Alitalia-Italia trasporto aereo) mentre Alitalia cesserà le attività il giorno prima.

La nuova compagnia, Ita, sarà più piccola dell’attuale Alitalia, con meno aerei (52 nel 2021 e 78 nel 2022 al posto degli attuali 113). I lavoratori Alitalia che potrebbero essere assunti nella nuova compagnia sono 2800 nel 2021 e 5750 nel 2022.

Chi ha già comprato un biglietto Alitalia per un viaggio previsto dopo che Ita sarà diventata operativa (cioè dal 15 ottobre in poi) , dovrà chiedere il rimborso al fondo, con le modalità che saranno comunicate tramite provvedimento del ministero dello Sviluppo economico, ma di cui a oggi non si conoscono le tempistiche.

Si sa, però, che il Governo metterà a disposizione un fondo da 100 milioni di euro per rimborsare i possessori dei titoli di volo Alitalia, dopo il passaggio alla nuova compagnia. Rimane il perentorio richiamo dei vertici Ita alla vecchia Alitalia di chiudere ogni attività di prenotazione per voli successivi al 15 ottobre.

