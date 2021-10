Orchestra Sinfonica Siciliana "Musica sacra a Monreale"

Dal 19 al 26 ottobre la 63ª edizione della prestigiosa rassegna, organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana con il supporto della Regione Siciliana​ e in sinergia con Comune e Arcidiocesi di Monreale.Tra i protagonisti​ del cartellone: Giorno 22 Ottobre 2021 alle 17.00 presso la Chiesa del Sacro Cuore potremmo deliziarci con la musica del BachStringEnsemble fondata nel 2003 dal prof.dell’Orchestra Sinfonica Siciliana Salvatore Petrotto violinista e cantante. Negli anni hanno​ partecipato a​ diverse rassegne musicali nel territorio, programmi televisivi in Rai e MTV.​ Il Prof. Petrotto​ suonerà in prima assoluta inseme al BachStringEnsemble la Suite​ “The Hunting” composizione di Joachim Johow con dedica della partitura , canterà Dona Nobis Pacem di​ Mozart e una versione​ particolare di God Rest You Kerry Gentleman , inoltre si​ esibiranno​ il Maestro Salvatore Magazzu' nel concerto di Telemann in Re Maggiore per tromba e archi e​ ​ ascoltaremo in prima assoluta​ ​ "Passio"​ ​ scritta dal Prof. Giuseppe Mazzamuto vibrafonista e compositore palermitano "il brano in un unico tempo​ prenda ispirazione dalla sofferenza di Gesù Cristo durante la crocifissione". Come ogni concerto del BachStringEnsemble​ poter assistere a un meraviglioso viaggio musicale i musicisti passeranno da Bach , Telemann a Mozart quest'ultimo con un bellissimo arrangiamento di Larry Moore. Assisteremo a un meraviglioso momento musicale, che sapranno regalarci momenti sublimi e di grande musica. Ingresso gratuito a tutti gli eventi previa prenotazione su​ https://www.eventbrite.it/con esibizione del green pass.

Programma: Rolf Lovland: Notturno.​ ​ G. Mazzamuto: Passio.​ per vibrafono e archi (prima esecuzione assoluta). Gluck: Melodie da Orfeo ed Euridice. Telemann: Concerto per tromba, archi e basso continuo in Re maggiore. Mozart: Dona nobis pacem. Joachim Johow: The Hunting (prima assoluta) JS Bach: Aria Dalla Suite n.3 in Re Maggiore BW 1068 (trascrizione per vibrafono e archi) / Canto tradizionale: Dio si riposa Merry Gentlemen Amedeus soundtrack Highlights (Concerto per pianoforte n 20, n.22, Requiem k 626, Sinfonia n 25) arr. Larry Moore













Carol of the Bells / God rest You Merry. arr. Matt. Riley

