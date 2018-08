Vela: partita Palermo-Montecarlo

PALERMO, 21 AGO - Ha preso il via oggi la 14sima edizione della regata Palermo-Montecarlo: 54 le barche al via - nuovo record per la regata organizzata dal club palermitano in collaborazione con lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda - divise nelle classi ORC International, IRC e multiscafi, che hanno dato spettacolo nel golfo di Mondello in condizioni di vento leggero (6 nodi da 110) e sole. Alla partenza della regata hanno assistito tantissime persone, sia da terra che in mare. Sulla spiaggia di Mondello c'era tanta curiosità, soprattutto per l'arrivo del Principe Alberto II di Monaco che per la prima volta ha seguito la partenza dal vivo, prima di ricevere la cittadinanza onoraria di Palermo, a bordo dell'unità navale Gregoretti della Guardia Costiera. Ad accompagnarlo, insieme al presidente del Circolo Della Vela Sicilia Agostino Randazzo, anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il segretario generale e Ceo del club monegasco Bernard d'Alessandri.