Corruzione: Toti, ‘chiesto voti ma mai immaginato legame con posti lavoro’**

Genova, 24 mag. (dall’inviata Antonietta Ferrante) – “Diedi un mandato generico a Cozzani che è persona esperta e conosce la politica. Davo per scontato che vi sarebbe stata una richiesta di attenzione per la loro comunità anche da un punto di vista occupazionale ma non so di richieste specifiche di posti di lavoro”. E’ uno dei passaggi del verbale reso ieri, davanti ai pm di Genova, dal governatore ligure Giovanni Toti arrestato (domiciliari) per corruzione e voto di scambio, che gli chiedono qual è il “mandato” dato all’ex capo di gabinetto Matteo Cozzani e le indicazioni sul rapporto da tenere con i fratelli Testa (Italo e Arturo, ndr) rappresentanti della comunità riesina di Genova”.