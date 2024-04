Strage Erba: difesa, ‘Olindo e Rosa incompatibili come colpevoli’

Adnkronos

Brescia, 16 apr. “Ci sono tre consulenze che descrivono una dinamica dei fatti completamente diversa da quelli della sentenza e rendono incompatibili Olindo e Rosa come colpevoli della strage di Erba”. E’ uno dei passaggi dell’arringa di Fabio Schembri, avvocato di Olindo Romano, condannato all’ergastolo, insieme alla moglie Rosa Bazzi, per la strage di Erba. Nella sua ricostruzione, nell’udienza sulla revisione del processo in corso a Brescia, sottolinea come la descrizione dellì’omicidio della vicina di casa Valeria Cherubini, una delle quattro vittime dell’11 dicembre 2006, è “un’ipotesi fantascientifica. E’ impossibile che le cose sono andate come descritte nella sentenza”. (segue)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA