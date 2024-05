Trustpilot annuncia nuove funzionalità basate sull’AI che consentono alle aziende di interagire in modo proattivo con i propri clienti

Adnkronos

Le nuove funzionalità assistite dall’intelligenza artificiale aiutano le aziende in forte crescita a rafforzare le relazioni con i consumatori, prevedendo e riassumendo i trend attuali e futuri sulla base delle recensioni

MILANO, 15 maggio 2024 /PRNewswire/ — Trustpilot, la piattaforma online globale che ospita oltre 250 milioni di recensioni, annuncia oggi l’introduzione di nuove funzionalità per consentire alle aziende presenti sulla piattaforma di conquistare fiducia, crescere e migliorare attraverso le recensioni dei clienti, in modalità finora impensabili. La fiducia e la comunicazione sono fondamentali per le aziende che desiderano creare relazioni durature con i consumatori, ma senza gli strumenti giusti le due parti possono facilmente ritrovarsi isolate e il feedback finisce per non essere sfruttato come dovrebbe. Con queste nuove funzionalità, Trustpilot fornisce alle aziende informazioni basate sui feedback relativi a clienti e mercati più ampi, consentendo loro di crescere e al contempo di raggiungere un nuovo livello di fiducia.

Le aziende più grandi spesso raccolgono centinaia di recensioni al mese su Trustpilot, assicurandosi un feedback costante da parte deiclienti. Tuttavia, sebbene gli elevati volumi di feedback siano ricchi di dati, molte aziende non dispongono delle risorse per raccogliere informazioni chiave o per rispondere ai feedback in modo tempestivo e informato. Con questo ultimo aggiornamento, Trustpilot consente alle aziende di ascoltare i propri consumatori, elaborare i feedback e rispondere in modo efficiente, liberando tempo e risorse da dedicare alla soddisfazione delle esigenze dei clienti.

“Con oltre 250 milioni di recensioni sulla nostra piattaforma a livello globale, non è un segreto che i clienti vogliono essere ascoltati. Tuttavia, le recensioni unilaterali non rafforzano i rapporti tra clienti e aziende”, ha affermato Alicia Skubick, Chief Customer Officer di Trustpilot.”Le nostre nuove funzionalità aiutano a sfruttare il valore dei feedback dei clienti, fornendo alle aziende informazioni e opportunità per coinvolgerli ulteriormente. Utilizziamo funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sia per aiutare le aziende a identificare e comprendere i trend nelle recensioni, sia per fornire consigli effettivi basati su queste informazioni. Funzionalità che consentono ancora di più alle aziende di costruire una vera fiducia da parte dei consumatori”.

“Crediamo che l’intelligenza artificiale rappresenti uno strumento prezioso per imprese come la nostra: supportare le aziende nella creazione di un rapporto di fiducia con i loro clienti è per noi un obiettivo importante” commenta Giacomo Bettazzi, Head of Marketing Italy di Trustpilot. “Proprio per questa ragione siamo impegnati costantemente nello sviluppo di nuove funzionalità basate su questa tecnologia che sempre di più avrà un ruolo di rilievo nel mondo delle recensioni online”.

Le nuove funzionalità includono:

Queste nuove funzionalità sono disponibili oggi insieme a ulteriori miglioramenti, tra cui il Single Sign-On e nuove opzioni per personalizzare i profili aziendali su Trustpilot.com. Gli utenti Business di Trustpilot possono contare sull’implementazione di funzionalità aggiuntive nel corso dell’anno. Per ulteriori informazioni sulla collaborazione con Trustpilot, visitare il sito https://uk.business.trustpilot.com/.

A proposito di Trustpilot Trustpilot è nata nel 2007 con la missione di diventare un simbolo universale di fiducia. La nostra piattaforma digitale si fonda sulla trasparenza ed è gratuita e aperta a tutti. L’obiettivo di Trustpilot è quello di avvicinare le aziende ai consumatori e di instaurare un clima di fiducia e collaborazione. Raccogliamo le recensioni per consentire ai consumatori di acquistare con fiducia e forniamo input e informazioni utili alle aziende per aiutarle a migliorare l’esperienza che offrono al loro pubblico. Più la gente usa la nostra piattaforma e condivide le proprie opinioni, più ricchi sono gli approfondimenti che offriamo alle aziende, dando loro la possibilità di guadagnare la fiducia dei consumatori di tutto il mondo. Su Trustpilot sono state pubblicate oltre 267 milioni di recensioni di consumatori su aziende e prodotti, relative a più di 980.000 domini e questi numeri continuano a crescere al ritmo di una recensione al secondo. Con oltre 900 dipendenti, Trustpilot opera a Copenaghen (dove ha la sede centrale), Milano, Londra, Edimburgo, New York, Denver, Melbourne, Berlino e Amsterdam.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2236459/4317181/Trustpilot_Logo.jpg