Gruppo FS Italiane e Comune di Licata per la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie

lavori pubblici

Firmato oggi l’Addendum al Protocollo d’intesa siglato a gennaio 2021

È stato firmato oggi l’Addendum al Protocollo d’intesa siglato a gennaio 2021 dal Comune di Licata, Ferrovie dello Stato Italiane, Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani. L’intesa prevede la condivisione di un percorso per promuovere la rigenerazione urbana delle aree non funzionali all’esercizio ferroviario, nonché alla pianificazione di interventi volti al potenziamento infrastrutturale e dell’offerta di trasporto al servizio della città.

Obiettivo dell’accordo è definire, in sinergia con l’Amministrazione comunale, gli interventi di rigenerazione urbana delle aree del Gruppo FS Italiane che prevedranno l’insediamento di nuove funzioni e servizi pubblico-privati, per restituire alla collettività aree e fabbricati non funzionali all’esercizio ferroviario con nuove funzioni di carattere sociale, culturale, educativo e turistico.