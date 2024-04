Il vulcanello delle Maccalube che uccise due bambini, assolti Fontana e Gucciardo di Legambiente

il processo

Nella riserva l'esplosione provocò la morte dei due bimbi. La Corte d'Appello ha ribaltato la sentenza di primo grado

La Corte di Appello di Palermo, ribaltando la sentenza emessa dal tribunale di Agrigento, ha assolto perché il fatto non sussiste Domenico Fontana, ex presidente di Legambiente ed ex assessore all’ambiente del comune di Agrigento, e Daniele Gucciardo, funzionario alla riserva delle Maccalube di Aragona ed attuale presidente del circolo Rabat di Legambiente ad Agrigento.

La vicenda è relativa alla morte di Laura e Carmelo Mulone, i bambini di 7 e 9 anni morti nel settembre del 2014 a causa all’esplosione di uno dei vulcanelli della riserva delle Maccalube di Aragona. In primo grado Fontana era stato condannato a 6 anni di reclusione mentre 5 anni e 3 mesi era stata la pena inflitta a Gucciardo. Un terzo imputato, Francesco Gendusa, dirigente responsabile delle aree protette, era stato assolto.

