Migranti: sbarchi fantasma nell’Agrigentino, avviate ricerche

cronaca

Due barchini sono stati rinvenuti sulle spiagge di Realmonte e Siculiana dalla Guardia costiera

Due barchini sono stati sequestrati dai militari della guardia costiera di Porto Empedocle in contrada Foggia a Siculiana e sulla spiaggia di Giallonardo a Realmonte. Fra Pasquetta e ieri, nell’Agrigentino ci sono stati due «sbarchi fantasma». Non è chiaro quanti migranti siano giunti con i natanti, entrambi senza motore, ritrovati abbandonati dai militari dalla Capitaneria. Sono in corso le ricerche di polizia e carabinieri.

