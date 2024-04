Migranti: sindacato polizia: “Inviare 100 agenti ad Agrigento”

sicurezza

Richiesta di Antonino Alletto, segretario del sindacato Mp della polizia

«Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi aveva preannunciato l’apertura del commissariato di frontiera di Lampedusa, ma ad oggi nulla all’orizzonte, sembra che nel meccanismo qualcosa si sia bloccato e nel frattempo l’ordinario rischia di essere tralasciato. Abbiamo la necessità di strutturare concretamente il fenomeno dell’immigrazione, l’opera messa in atto dal Governo, allo stato attuale, è solo realizzato a metà». Lo scrive Antonino Alletto, segretario del sindacato Mp della polizia.