Fontana dell’Elefante, pronta anche la nuova pavimentazione

Il progetto di restauro è stato elaborato dai tecnici della Direzione comunale Lavori Pubblici e deliberato con una variazione di bilancio operata dalla Giunta Comunale

Si sono conclusi, in anticipo sui tempi previsti, i lavori di riqualificazione della base calpestabile del monumento simbolo di Catania, mèta ineludibile del turismo e cuore della città con la Cattedrale e il Municipio.

I tecnici della ditta esecutrice hanno effettuato il totale rifacimento della pavimentazione in pietra di Mirto che aveva lastre rotte e superfici sconnesse, sostituendola con la stessa qualità del marmo, seppure di spessore aumentato rispetto a quello preesistente, ricostruendo la forma del cerchio che incornicia la fontana e il Liotru all’interno del basamento in pietra lavica, con una lettura cromatica omogenea dell’intera base calpestabile.

Il progetto di restauro è stato elaborato dai tecnici della Direzione comunale Lavori Pubblici e deliberato con una variazione di bilancio operata dalla Giunta Comunale (circa 200 mila euro la spesa stanziata) finanziando l’opera con i proventi dell’imposta di soggiorno, nell’ambito della gestione della Direzione comunale Gabinetto del sindaco e per il turismo.

La nuova area che circonda l’elefante completa la rigenerazione del monumento simbolo di Catania, l’Elefante di piazza Duomo, la cui fontana era già stata riqualificata lo scorso anno.