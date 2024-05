Paternò: sbanda con l’auto, morto un 65enne

La tragedia

L'incidente autonomo si è verificato nella frazione di Sferro

Ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Panda, per cause non chiare. L’incidente, avvenuto poco dopo le 20 di ieri sera, nella frazione di Sferro, è stato fatale per un 65enne, di Paternò, morto sul colpo. Non chiara la dinamica, con i rilievi affidati ai carabinieri della Compagnia di Paternò.

Da una prima ipotesi, potrebbe trattarsi di un incidente autonomo, con l’automobilista che, dopo aver sbandato mentre percorreva la provinciale 102/I, si è schiantato in maniera violenta contro il guardrail che delimita la sede stradale. Nonostante i soccorsi, con l’arrivo sul posto dei sanitari del 118, per il conducente del mezzo non c’è stato nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che hanno illuminato l’arteria stradale per permettere l’intervento di messa in sicurezza.

