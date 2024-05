Finisce con l’auto in un burrone: 48enne ferito nel Palermitano

Incidente

Un palermitano di 48 anni è finito con l’auto in un burrone in contrada Incorvina nei pressi della statale 121 a Misilmeri (Palermo). Per estrarlo dalla vettura è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118. L’automobilista è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. Le sue condizioni sono gravi.

